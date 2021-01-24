Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti
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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti

24.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:46
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti

Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana Türkiye saatiyle 09.00'da ulaşması bekleniyor.

Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi.

Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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