Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisindeki Azerbaycanlı gemicinin ailesi ilk kez konuştu
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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisindeki Azerbaycanlı gemicinin ailesi ilk kez konuştu

25.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:44
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisindeki Azerbaycanlı gemicinin ailesi ilk kez konuştu

Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda mürettebattaki 15 Türk rehin alınırken, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı uyruklu Ferman İsmailov'un ailesi ilk kez konuştu.

Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda mürettebattaki 15 Türk rehin alınırken, saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı uyruklu Ferman İsmailov'un ailesi ilk kez konuştu.İsmailov'un ailesi, ölmeden bir kaç gün önce kendisiyle telefonda konuştuklarını söyledi. 

Batı Afrika ülkesi ülkesi Nijerya'nın Lagos kentine yaklaşk 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları tarafından düzenlenen saldırıda arbede esnasında hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov adlı mühendisin Azerbaycan'daki Siyezen kentindeki  Meşrif Köyü'ndeki ailesi acı haberden sonra yerel medyaya konuştu.

"ÖLMEDEN BİR KAÇ GÜN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK"

İsmailov'un ağabeyi ve dayısı, yerel medyaya yaptığı açıklamada gece saatlerinde gelen telefonla Ferman İsmailov'un öldürüldüğü haberini aldıktan sonra yıkıldıklarını ifade etti. Deniz haydutları tarafından öldürülen saldırıda hayatını kaydeden Ferman İsmailov'un dayısı Gülhasan Samedov, İsmailov'un 20 yıldır denizlerde olduğunu ve kucağında büyüdüğünü ifade ederek," Çok iyi bir insandı. Ölmeden bir kaç gün önce telefonda konuştuk. Şakalaştık. Çok iyi bir insandı. Korkusuz ve ölüme dik bakan bir kişiydi" diye konuştu.

CENAZESİ YARIN BAKÜ'YE GETİRİLECEK

Azerbaycan medyası, İsmailov'un cenazesinin 26 Ocak'ta ülkeye getirileceğini duyurdu.

NİJERYA AÇIKLARINDA SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK GEMİSİ

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi 23 Ocak'ta korsan saldırısına uğramıştı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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