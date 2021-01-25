Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi... Denizcilik şirketi genel müdüründen açıklama
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Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi... Denizcilik şirketi genel müdüründen açıklama

25.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:37
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi... Denizcilik şirketi genel müdüründen açıklama

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin teknik danışmanlığını yapan denizcilik şirketi genel müdürü açıklamalarda bulundu.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin teknik danışmanlığını yapan denizcilik şirketi genel müdürü açıklamalarda bulundu. Boden denizcilik A. Ş. Genel Müdürü Levent Karsan yaptığı açıklamada, "Biz gemilerin teknik danışmanlığından sorumlu bir firmayız. 15 adet geminin şu anda teknik danışmanlığını yapmaktayım. Teknik danışmanlık gemi armatörü değildir. Bu geminin armatörü yabancı yatırımlardır" dedi.

Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Geminin teknik danışmanlığını yapan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle online olarak açıklama yapan Levent Karsan, "Biz gemilerin teknik danışmanlığından sorumlu bir firmayız. 15 adet geminin şu anda teknik danışmanlığını yapmaktayım. Teknik danışmanlık gemi armatörü değildir. Bu geminin armatörü yabancı yatırımlardır. Geminin işletmecisi de Almanya Hamburg ve İngiltere Londra da bulunan Boralia Maritan isimli firmadır. Türkiye'deki firma olarak bizim görevimiz gemiyi teknik açıdan ayakta tutmaktır. Buna örneklemem gerekirse bunu bir taksi işletmeciliği üzerinden örnekleyebiliriz. Bir taksi var İstanbul'da hizmet veriyor. Taksinin şoförü var, taksinin plakasının sahibi var, aracın sahibi var. Bu aracı her gün ticarette tutmak için bakımının yapıldığı bir tamir atölyesi var. Biz gemiyi yani taksiyi hizmette tutmak adına teknik bakımını yapan firmayız. Ticari bağlantıları yapmak o gemiye personel donatmak bunlar başka kuruluşların işleridir" diye konuştu.

"GEMİ TÜRK BAYRAKLI DEĞİLDİR"Karslan, "Gemi Türk bayraklı değildir. Gemi Liberya bayraklıdır. Geminin işletmecisi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir. Türk bağlantısı sadece benim ve şirketimin teknik işletmeci olarak Türklerden oluşması ve gemideki personelin çoğunun Türk olması. Yabancı gemilere personel sağlayan çeşitli kurum ve kuruluşlar var. O kurum ve kuruluşlar sayesinde bugün dünya denizciliğinde gemilere personel sağlanıyor. Benim şirketim teknik bakım ve tutumdan sorumludur. Personel çalışma kontratlarını direkt olarak armatörün atamış olduğu temsilci ile personel olarak yapılır. Bu uluslararası bir kontrattır. Bu kontrat gereği maaşlarını direkt olarak armatör firma tarafından alırlar. Kendileri ile hep yakın çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

 


- İstanbul
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi... Denizcilik şirketi genel müdüründen açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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