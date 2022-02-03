Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu

AA, Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama gerçekleşti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama gerçekleşti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.

Patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Nijerya, Patlama, Petrol, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title