Nijerya açıklarında petrol tankerinde patlama oldu
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama gerçekleşti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama gerçekleşti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.
Patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
AA / Adam Abu - Güncel