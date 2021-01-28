Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek
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Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek

28.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:22
Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 3 mürettebat Türkiye'ye getiriliyor.

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 3 mürettebat Türkiye'ye getiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan, Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul'a gelecek uçağa binecek.

Yarın Librevil-İstanbul seferini yapacak THY'ye ait uçağın 30 Ocak Cumartesi saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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