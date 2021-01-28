Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu
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Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu

28.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:20
Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin mürettebatıyla iletişim kuruldu

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla iletişim kuruldu.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla iletişim kuruldu.

Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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