Nijerya, ABD'nin gönderdiği 3,2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
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Nijerya, ABD'nin gönderdiği 3,2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Nijerya, ABD'nin gönderdiği 3,2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 3,2 milyon doz, Nijerya'ya ulaştı.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 3,2 milyon doz, Nijerya'ya ulaştı.

ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 3,2 milyon doz aşı, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Uluslararası Havalimanı'nda Nijeryalı yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, gönderilen aşıların ülkenin salgına karşı aşı kampanyasında yardımcı olacağını belirtti.

Shuaib, aşıların son kullanma tarihinin 6 aydan fazla geçerliliği olduğunu kaydederek, yakında ülke çapında dağıtılacağını ifade etti.

Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle Aralık 2021'de imha etmişti.

Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 251 bin 341 kişi virüse yakalandı, 224 bin 939 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 116 kişi ise yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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