Nijerya, 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
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Nijerya, 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Nijerya, 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

İngiltere tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısı başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, temin edilen bu aşıların ülkede başlatılan ikinci kitlesel Kovid-19 aşı kampanyasına yardımcı olacağını belirtti.

Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 11 Ağustos'ta Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 176 bin doz teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlayan birinci kitlesel aşı kampanyasında 3 milyon 938 bin 945 kişi aşı olmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 183 bin 87 kişi virüse yakalandı, bunlardan 167 bin 310'u sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 223 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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