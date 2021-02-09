Nijerya 42 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak
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Nijerya 42 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak

09.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:39
Nijerya 42 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 42 milyon doz aşı daha alacağını bildirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 42 milyon doz aşı daha alacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlenen Kovid-19 toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika Birliği ve Afrika Aşı Toplama Görev Ekibi (AVATT) aracılığıyla 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştırılacağını duyurdu.

Ülkenin iki çok taraflı Kovid-19 aşı erişim platformuna abone olduğunun altını çizen Ehanire, "Nijerya, 92 düşük ve orta gelirli ülkeye 1 milyardan fazla aşı dozunu bölmek üzere kurulmuş olan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tesisi ve Afrika ülkelerinin nüfuslarına göre dağıtmak üzere 3 çeşit aşıdan 300 milyon doz alan AVATT platformlarına abone oldu." diye konuştu.

Ehanire, iki platformdan aşıların tamamı temin edildiğinde, bunun ülke nüfusunun yüzde 45'inden fazlasını kapsayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Nijerya daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen COVAX aracılığıyla 16 milyon doz AstraZeneca aşısı almıştı ancak aşıların hala ülkeye girişi yapılmadı.

Ülkede şimdiye kadar 140 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 1637 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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