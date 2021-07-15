Nijerya, 41 milyon doz Kovid-19 aşısı daha teslim alacak
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Nijerya, 41 milyon doz Kovid-19 aşısı daha teslim alacak

Nijerya, 41 milyon doz Kovid-19 aşısı daha teslim alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 41 milyon doz daha aşı alacağı bildirildi.

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 41 milyon doz daha aşı alacağı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkenin Kovid-19'la mücadele kapsamında 41 milyon doz AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşıların teslim alacağını belirtti.

Bu aşıların Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), Afrika Birliği ve ABD hükümeti tarafından bağışlandığını ifade eden Shuaib, aşıların temmuz-eylül arasında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.

Shuaib, birinci kitlesel aşılamayla ülke genelinde 3 milyon 938 bin 945 kişinin aşı olduğunu kaydetti.

Hükümetin birkaç hafta içinde Kovid-19 aşı programının ikinci aşamasına başlayacağını belirten Shuaib, halkına salgına karşı aşı olmalarına çağrısında bulundu.

Nijerya'da 14 kişide Kovid-19'un Delta varyantının görülmesinin ardından günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 salgınının başından bu yana 168 bin 867 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 623'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 125 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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