Nijerya, 300 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı
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Nijerya, 300 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı

23.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:57
Nijerya, 300 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 300 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 300 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Nijerya'da faaliyet gösteren Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN'nin ülkeye 300 bin doz AstraZeneca aşısı bağışladığını belirtti.

Aşıların teslim alındığını ifade eden Mustapha, halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Mustapha, ülkede şimdiye kadar AstraZeneca aşısı nedeniyle herhangi bir komplikasyon görülmediğini söyledi.

Nijerya, daha önce Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 3 milyon 924 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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