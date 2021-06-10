Nijerya, 30 milyon doz Johnson and Johnson aşısını satın alacak
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Nijerya, 30 milyon doz Johnson and Johnson aşısını satın alacak

Nijerya, 30 milyon doz Johnson and Johnson aşısını satın alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 30 milyon doz satın alacak.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 30 milyon doz satın alacak.

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, yaptığı açıklamada, federal hükümetin 30 milyon doz J&J aşısının satın alınması onayını verdiğini belirtti.

Ahmed, bu aşıların ülkedeki Kovid-19'la mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

Nijerya hükümeti daha önce J&J'den 29,8 milyon doz aşı almak için Afrika Birliği platformunda da anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 166 bin 982 kişi virüse yakalandı, bunlardan 163 bin 331'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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