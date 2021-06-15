Nijerya 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacak

Nijerya 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 3,92 milyon doz daha AstraZeneca alacağını belirtti.

Ülkede yapılan birinci kitlesel aşılamanın geçen ay sona erdiğini aktaran Shuaib, COVAX'tan alınacak söz konusu aşıyla kitlesel aşılamanın başlatılacağını söyledi.

Shuaib, birinci kitlesel aşılamayla ülke genelinde 1 milyon 978 bin kişinin aşı olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da salgının başından bu yana 133 bin 742 kişi virüse yakalandı, bunlardan 93 bin 94'ü sağlığına kavuştu, 3 bin 579 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Muharrem İnce
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya 3,92 milyon doz daha AstraZeneca aşısı alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:17:00. #1.15#

title