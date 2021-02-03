Nijerya 24 yılda 2,4 milyar dolarlık jeneratör ithal etti

Nüfusunun yaklaşık yarısının elektrik hizmetinden faydalanamadığı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın 24 yılda 2,4 milyar dolarlık jeneratör ithal ettiği bildirildi.

Nüfusunun yaklaşık yarısının elektrik hizmetinden faydalanamadığı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın 24 yılda 2,4 milyar dolarlık jeneratör ithal ettiği bildirildi.

Nijerya Leadership gazetesinin haberinde, sadece 2015 ile 2019 yılları arasında jeneratör ithalatına 500 milyon dolar harcandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandırılan haberde, "1995 ile 2019 yılları arasındaki 24 yıllık süreçte jeneratör ithalatı için 2,4 milyar dolar harcandı." ifadeleri kullanıldı.

Son 20 yılda jeneratör ithalatında artış yaşandığı kaydedilen haberde Nijerya'nın Hindistan, Irak, Pakistan, Venezuela ve Bangladeş ile dünyada en fazla jeneratör ithal eden ülkeler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar ise ülkedeki elektrik üretim ve dağıtımının yetersiz olması nedeniyle jeneratör ithalatının çok fazla olduğu değerlendirmesi yapıyor.

Nijerya'da Temiz Teknoloji Merkezi verilerine göre, 200 milyonu aşan nüfusuyla ülkedeki nüfusun yaklaşık yarısı elektrik hizmetinden faydalanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak