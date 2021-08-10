Nijerya 176 bin doz Johnson and Johnson aşısı daha teslim alacak
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Nijerya 176 bin doz Johnson and Johnson aşısı daha teslim alacak

Nijerya 176 bin doz Johnson and Johnson aşısı daha teslim alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 176 bin doz daha alacağı bildirildi.

Nijerya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 176 bin doz daha alacağı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarın 176 bin doz J&J aşısının teslim alınacağını belirtti.

Shuaib, J&J aşısının AstraZeneca gibi Delta varyantı da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunu söyledi.

J&J aşısının tek doz olduğunu aktaran Shuaib, "İkinci doz için insanları takip etmek zor olduğu için tek doz aşılar daha avantajlı." dedi.

Shuaib, ülkenin ikinci kitlesel Kovid-19 kampanyasının 16 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 178 bin 508 kişi virüse yakalandı, bunlardan 165 bin 982'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 192 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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