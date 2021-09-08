Nijerya 1 milyon 123 bin doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı

Nijerya'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 1 milyon 123 bin doz teslim edildi.

Nijerya'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 1 milyon 123 bin doz teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Güney Afrika'da üretilen 1 milyon 123 bin 200 aşısının teslim alındığını belirtti.

Shuaib, aşıların analizi için NAFDAC ekibinin numuneler aldığını ve aşının uygun şekilde serileştirilmesini sağlamak için kodları taramaya başladığını söyledi.

J&J aşısının tek doz olduğunu aktaran Shuaib, bu aşısın ilk olarak göçebe insanlara uygulanacağını ifade etti.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 196 bin 487 kişi virüse yakalandı, bunlardan 185 bin 159'u sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 573 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu