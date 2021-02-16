Nijerya 1,4 milyon doz Kovid-19 aşısı daha aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1,4 milyon doz aşı daha aldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1,4 milyon doz aşı daha aldı.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, onaylı Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşılarından 1,4 milyon doz daha satın alındığını belirtti.

Ehanire, söz konusu aşıların ilk 500 bin dozunun şubat sonuna kadar ülkeye teslim edileceğini kaydetti.

Nijerya'nın daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen COVAX aracılığıyla 16 milyon doz AstraZeneca aşısı aldığını anımsatan Ehanire, bu aşıların da mart sonuna kadar ülkeye giriş yapmasının beklendiğini söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 147 bine yakın Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 1761 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu