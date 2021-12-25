Nijer ve Nijerya'nın ortak operasyonlarında 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijer ve Nijerya'nın ortak operasyonlarında 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijer ve Nijerya'nın ortak operasyonlarında 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Nijer ve Nijerya'nın Çad Gölü bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a karşı 1 Aralık'tan bu yana yürütülen ortak operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Nijer ve Nijerya'nın Çad Gölü bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a karşı 1 Aralık'tan bu yana yürütülen ortak operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijer, Diffa merkezli Müşterek Çokuluslu Kuvvet Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Aralık'ta başlayan Nijer ve Nijerya'nın "Sharan Fague" adlı ortak operasyonlarında, 22 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Boko Haram üyelerine ait birçok askeri mühimmat ve aracın ele geçirildi kaydedildi.

İki ülke kara ve hava kuvvetlerinin operasyonlara katıldığı aktarılan açıklamada, 4 Nijeryalı ve 2 Nijerli askerin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

 ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

ABD, Omicron varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı

Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title