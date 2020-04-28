Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı
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Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı

Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nijer ve Mali'den Erzurum'a getirilen 151 Türk vatandaşı karantina altına alındı.

Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı
28.04.2020 03:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 03:50

Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı

ERZURUM - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Nijer ve Mali'den Erzurum'a getirilen 151 Türk vatandaşı karantina altına alındı.

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla ülkeye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı, yeni tip korana virüs salgını önlemleri kapsamında uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşların pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

Ardından vatandaşlar dezenfekte edilmiş otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak. Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

Nijer ve Mali'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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