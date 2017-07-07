Nijer Ordusu "Yanlışlıkla" Balıkçıları Vurdu

Nijer'deki Tumur kentinin Valisi Bukar Mani Orthe, ordunun, bölgedeki 14 balıkçıyı terör örgütü Boko Haram üyesi sanarak "yanlışlıkla" vurduğunu söyledi.



Ulusal basındaki haberlere göre Orthe, Nijer ordusu tarafından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen bölgede yasak olmasına rağmen avlanan 14 balıkçının öldürüldüğünü bildirdi.



Orthe, "Nijer ordusu OHAL olan bölgede kaçak avlanan balıkçıları Boko Haram militanı sanarak yanlışlıkla vurdu." dedi.



Orthe, ölenlerden 12'sinin Nijeryalı sığınmacı, 2'sinin ise Nijerli olduğunu belirtti.



Diffa bölgesinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle bir süre önce OHAL ilan edilmişti.