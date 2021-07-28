Nijer'in Mali sınırında 14 sivil terör kurbanı oldu
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Nijer'in Mali sınırında 14 sivil terör kurbanı oldu

Nijer'in Mali sınırında 14 sivil terör kurbanı oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, batıdaki Tillaberi bölgesindeki Wiye köyüne saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 14 sivilin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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