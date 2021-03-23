Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 137'ye çıktı
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Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 137'ye çıktı

23.03.2021 02:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 02:37
Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 137'ye çıktı

Nijer'de Mali sınırındaki köylere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 137'e yükseldi.

Nijer'de Mali sınırındaki köylere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 137'e yükseldi.

Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahmane, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazar günü Tahoua bölgesindeki Intazayene, Bakorat ve Wistane köylerine düzenlenen saldırılarda 137 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ölü sayısı ilk etapta 30 olarak duyurulmuştu.

Saldırıların, Anayasa Mahkemesinin cumhurbaşkanı seçimini Mohamed Bazoum'un kazandığını duyurduğu gün yaşanması dikkati çekti.

Nijer'de geçen hafta da Mali sınırındaki Tillaberi bölgesinde kurulan hayvan pazarından dönen sivilleri taşıyan otobüs saldırıya uğramış ve en az 58 kişi hayatını kaybetmişti, ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Ocak ayında da ülkenin batısında yer alan Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen saldırılarda en az 100 sivil öldürülmüştü.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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