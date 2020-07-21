Nijer Dışişleri Bakanı Ankourao, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijer Dışişleri Bakanı Ankourao, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması, komşu ülkeler ve Afrika Birliği'nin de bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiği noktasında Türkiye ile aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Nijer Dışişleri Bakanı Ankourao, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması
21.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:15

Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması, komşu ülkeler ve Afrika Birliği'nin de bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiği noktasında Türkiye ile aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Ankourao ve Nijer'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nu gün içinde Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou'nun kabul ettiğini ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi yönündeki tavsiyelerini paylaştığını anlatan Ankourao, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede de İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Konferansı'nı, uluslararası konuları ve çeşitli alanlardaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu ile birçok konuda görüş birliğinde olduklarını vurgulayan Ankourao, "Örneğin Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdik. Konuyla ilgili komşu ülkelerin ve Afrika Birliği'nin çok daha büyük bir rol alması gerektiği konusunda fikir birliğimiz var." diye konuştu.

Ankourao, Çavuşoğlu ile İİT'de yürütülen çalışmaların önemini de ele aldıklarını, elde edilen kazanımların korunması için daha fazla çaba sarfedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

İş birliği alanları

Türkiye'nin, BM Genel Kurul Başkanlığı'nı eylül ayından itibaren devralacağını hatırlatan Ankourao, "Nijer, 1 Ocak 2020'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Bundan sonraki dönemde BM hedeflerine ulaşmak için aramızda düzenli istişarelerde bulunarak nasıl ilerleyeceğimizi görüşeceğiz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin doğru yönde ve en iyi şekilde ilerlediğini vurgulayan Ankourao, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında askeri iş birliği alanında imzaladıkları üç anlaşma ile teröristlere karşı mücadelenin daha da güçleneceğinin altını çizdi.

Ankourao, ekonomi, altyapı, tarım, madencilik, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki iş birliğinin bundan sonraki dönemde de devam etmesi yönünde istişarelerde bulunduklarını da anlattı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'deki okul sayısının arttırılması ve yerleşkelerinin genişletilmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Ankourao, yakında açılışı yapılacak Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin de sağlık alanındaki iş birliğinin çok önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tarım alanındaki projelerle Nijer'de hem gıda güvenliğinin sağlanmasına hem de ülkenin kendi kendine yetmesine yönelik adımlar atıldığını vurgulayan Ankourao, şunları kaydetti:

"Madencilik ve enerji alanında da bundan sonraki dönemde daha fazla Türk yatırımcıyı görmek istiyoruz. Zaten altın sektöründe halihazırda Türk yatırımcıların olduğunu biliyoruz. Nijer'deki uranyumun çıkarılmasında da daha fazla Türk yatırımcının olmasını arzu ediyoruz. Gerçekten de uranyum, petrol ve nükleer alanda Türkiye ve Nijer'in iş birliği son derece önemli. Bu konuların yakın takibinin yapılması gerekiyor."

Çeşitli altyapı projelerine ilişkin konuların da görüşmelerde ele alındığını belirten Ankourao, bu projelerin, ülkenin başkenti Niamey'in yüzünü değiştirdiğini söyledi.

Ankourao, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğinin mükemmel seyrettiğini belirterek, diplomatların protokol konularında eğitimi ve diplomatik arşiv konularında bakanlıklar arasında güzel bir iş birliği olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı 3. Sayfa
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Mensur Işık Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Nijer Dışişleri Bakanı Ankourao, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:18:49. #1.14#
title