Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi - Haberler
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Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Nijer'deki okul yangınında ölü sayısı 28'e yükseldi

Nijer'in güneyinde yer alan Maradi kentindeki okulda çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 28'e yükseldi.

Nijer'in güneyinde yer alan Maradi kentindeki okulda çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların sayısı 28'e yükseldi.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, yangında yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 28'e çıktığını duyurdu.

Maradi kentinde bir anaokulunda 8 Kasım'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5-6 yaşlarındaki 25 çocuk hayatını kaybetmişti.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.

Bu dersliklerde zaman zaman ölümle sonuçlanan yangınlar çıkıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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