Nijer'deki darbe girişiminden sorumlu tutulan Sani Saley Guruza yakalandı

Nijer'de 31 Mart'taki darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nın yakalandığı bildirildi.

Nijer'de 31 Mart'taki darbe girişimini yönetmekle suçlanan güvenlik görevlisi Sani Saley Guruza'nın yakalandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Nijer'de darbe girişiminden sorumlu tutulan Guruza'nın Benin'de yakalanıp Nijerli yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde 31 Mart'ta silah sesleri duyulmuş ve yerel medyada, olayın darbe girişimi olabileceği iddia edilmişti.

Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdurrahman da ordunun darbe girişiminde bulunduğunu doğrulamış ve bunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmişti.

Askeri darbe girişimiyle ilgili 15'e yakın kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım