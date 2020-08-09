Nijer'de zürafa koruma alanına silahlı saldırı: 8 ölü Nijer'de zürafa koruma alanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'de zürafa koruma alanına düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkent Niamey'e 60 kilometre mesafede bulunan Koure Zürafa Koruma Alanına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 Fransız turistle Nijerli tur rehberi ve şoför yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Batı Afrika'daki önemli turistik destinasyonlardan biri olan Koure Zürafa Koruma Alanında, sayıları kaçak avcılık nedeniyle giderek azalan zürafa nüfusunun bakımı ve üremesi sağlanıyor.

Kaynak: AA