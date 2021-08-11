Nijer'de yıl başından bu yana terör saldırılarında 420 sivil öldürüldü

Nijer'de yıl başından bu yana düzenlenen terör saldırılarında 420 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijer'de yıl başından bu yana düzenlenen terör saldırılarında 420 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) bir heyet, sivil ölümleri araştırmak üzere 23 Haziran-4 Temmuz'da ülkede incelemelerde bulundu.

Tuareg, Zarma, Fulani etnik gruplarının liderleri, güvenlik güçleri, insan hakları örgütleri ve yabancı diplomatlarla görüşen heyet, akabinde rapor hazırladı.

Raporda, ocaktan temmuza kadar, Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Söz konusu bölgenin, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye bağlı gruplar tarafından hedef alındığı ve saldırılarda bölgedeki okul ve ibadet yerlerine kasten zarar verildiği belirtildi.

Savaş hukukunda sivillerin hedef alınamayacağının hatırlatıldığı raporda, terörist grupların aynı zamanda savaş suçu işlediğine de dikkat çekildi.

Raporda, Nijerli yetkililere de sivil kayıpların önüne geçilmesi için önlem almaları çağrısında bulunuldu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içi yer değiştirirken, 235 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan