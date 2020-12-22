Nijer'de yerel seçimleri iktidar partisi kazandı
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Nijer'de yerel seçimleri iktidar partisi kazandı

22.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:18
Nijer'de yerel seçimleri iktidar partisi kazandı

Nijer'de 13 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerin galibi, iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) oldu.

Nijer'de 13 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerin galibi, iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) oldu.

Bağımsız Seçim Komisyonunun (CENI) açıkladığı geçici sonuçlara göre, PNDS-TARAYYA, ülke genelinde belediye meclislerindeki 4 bin 249 koltuğun 1799'unu alarak, seçimlerden zaferle çıktı.

PNDS-TARAYYA'nın en yakın rakipleri MNSD-NASSARA 358, MPR Jamhuriya 356 ve MODEN-FA/LUMANA AFRICA 268 sandalyenin sahibi oldu.

Sonuçların resmiyet kazanması için Anayasa Mahkemesinin de onaylaması gerekiyor.

Nijer'de halk, 27 Aralık Pazar günü de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için sandık başına gidecek.

Seçimlerde 171 milletvekili ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 30 ismin yarışacağı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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