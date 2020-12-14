Nijer'de yerel seçimler tamamlandı
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Nijer'de yerel seçimler tamamlandı

14.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 00:06
Nijer'de yerel seçimler tamamlandı

Nijer'de yerel seçimler yapıldı.

Nijer'de yerel seçimler yapıldı.

Yaklaşık 7,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

Seçimlerde 226'sı belediyede görev yapacak yaklaşık 4 bin meclis üyesi, 4 şehir konseyi ve 15 ilçe konseyi belirlenecek.

Sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Nijer'de 2 hafta sonra da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler düzenlenecek.

Seçimlerde 171 milletvekili ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 30 ismin yarışacağı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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