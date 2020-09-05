Nijer'de toplu mezarlar: Ordu katliamla suçlanıyor
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BBC

Nijer'de toplu mezarlar: Ordu katliamla suçlanıyor

Nijer'de ulusal insan hakları komisyonu, yönetime karşı başlayan ayaklanmayı bastırmak için ordunun 70'ten fazla sivili öldürdüğünü duyurdu.

Nijer'de toplu mezarlar: Ordu katliamla suçlanıyor
05.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:56

Nijer'de ulusal insan hakları komisyonu, yönetime karşı başlayan ayaklanmayı bastırmak için ordunun 70'ten fazla sivili öldürdüğünü duyurdu.

Komisyon, ülkenin kuzeybatısındaki Tillaberi'deki 6 farklı toplu mezarda 70'ten fazla kişinin cenazesine ulaştıklarını duyurdu. Bölge, cihat adı altında saldırılar yürüten gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalardan etkileniyor.

Katliamın bu yılın başında gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Komisyondaki araştırmacılardan biri, sivillerin küçük silahlarla ve keskin uçlu aletlerle öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Ululararası insan hakları grupları da Nijer, Mali ve Burkina Faso ordularını, Sahel bölgesindeki cihatçı ve diğer silahlı gruplara karşı mücadele ederken onlarca kişiye yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Nijer İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, ordunun yürüttüğü bir operasyon sonrasında 27 Mart ile 2 Nisan arasında 102 sivilin ortadan kaybolmasıyla ilgili bir soruşturma yürütüyordu.

Barış, Demokrasi ve Kalkınma için Afrika Ağı'nın lideri Abdoulaye Seydou, "Silahsız sivillere yönelik infazlar gerçekleşmişti. Komisyon, 6 toplu mezarda en az 71 cesedin olduğunu ortaya çıkardı" dedi.

Ancak ordunun üst kademelerinin bu katliamdan sorumlu olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Suçlamalar karşısında henüz Nijer ordusu ya da yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

BBC
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