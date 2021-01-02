Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü
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Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

02.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:56
Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamın yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırı İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulandı.

Bölgeye asker sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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