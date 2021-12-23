Nijer'de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Nijer'de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Nijer'in Burkina Faso sınırında bulunan Makalondi sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'in Burkina Faso sınırında bulunan Makalondi sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haber le göre, başkent Niamey'in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında bulunan Makalondi sınır karakoluna kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Gümrükte bulunan kantarların ve karakolun ateşe verildiği saldırıda 2 gümrük memuru, 2 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Özel kuvvetlerin bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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