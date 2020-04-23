Nijer'de ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi
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Nijer'de ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

Nijer hükümeti, ramazan ayı dolayısıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağının süresini 3 saat kısalttı.

23.04.2020 03:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:50
Nijer'de ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

Nijer hükümeti, ramazan ayı dolayısıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağının süresini 3 saat kısalttı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet yaklaşık 1 haftadır Kovid-19 tedbirlerine karşı protestolara sahne olan başkent Niamey'de, sokağa çıkma yasağı saatlerini 19.00-06.00'dan 21.00-05.00'e çekti.

Niamey'in diğer illerden tecrit edilmesi noktasındaki kontrollerini daha da sıkılaştırma kararı alan hükümet, protestolara yol açan namazların toplu şekilde kılınması yasağını ise değiştirmedi.

Geçen hafta cuma günkü protestolarda, cuma namazının yasaklanmasına karşı çıkan göstericiler polisle çatışmış, pazar gecesi ise protestocular şehrin ana caddelerine barikatlar kurmuş, lastikleri ateşe vermişti.

Nijer Emniyet Müdürlüğü, 17-21 Nisan tarihlerinde Niamey'de gece sokağa çıkma ve toplu ibadetin yasaklanması gibi Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestolara katılan ve şiddet eylemlerine başvuran 266 göstericinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

İlk vakanın 19 Mart'ta tespit edildiği Nijer'de, halen 447 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüsün bulaştığı 193 kişi iyileşirken 22 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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