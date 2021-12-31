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Nijer'de omicron varyantı tespit edildi

Nijer'de omicron varyantı tespit edildi
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Nijer'de Kovid-19'un omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijer'de Kovid-19'un omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, Tıbbi Araştırma Merkezinin (CERMES) yaptığı analizler sonucu ülkede omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

Nijer Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk vakanın 29 Mart 2020'de görüldüğü ülkede şimdiye kadar 7 bin 331 vaka kaydedilirken, 274 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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