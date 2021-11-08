Nijer'de okulda yangın: 20 ölü, 80 ağır yaralı - Haberler
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Nijer'de okulda yangın: 20 ölü, 80 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nijer'de okulda yangın: 20 ölü, 80 ağır yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda çıkan yangında en az 20 öğrenci hayatını kaybetti, yaklaşık 80 öğrenci de ağır yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda çıkan yangında en az 20 öğrenci hayatını kaybetti, yaklaşık 80 öğrenci de ağır yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda yangın çıktı. Yerel Vali Chaibou Aboubacar yaptığı açıklamada, yerel saatle öğleden sonra çıkan yangından okuldaki 3 sınıfın etkilendiğini ifade ederek, en az 20 öğrencinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 öğrencinin ise ağır yaralandığını aktardı.

(İHA)

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