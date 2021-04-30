Nijer'de öğrenciler, yabancı askeri üsleri protesto amacıyla derslere katılmayacak

Nijer'de öğrenciler, yabancı askeri üsleri protesto amacıyla 3 gün derslere girmeyecek.

Nijer'de öğrenciler, yabancı askeri üsleri protesto amacıyla 3 gün derslere girmeyecek.

Nijer Okullar Birliğinden (USN) yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransız olmak üzere ülkedeki yabancı askeri üslerin faaliyetlerini protesto etmek amacıyla 3 gün derslere katılmama eylemi başlatıldığı bildirildi.

Yabancı askeri üslerin bir an önce kapatılması gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca eksikliklerin yaşandığı eğitim şartlarında iyileştirmelerin yapılması gerektiğini vurgulandı.

Nijer'de 100 binden fazla üyesi bulunan USN, "Batı emperyalizminin sürdürülmesi" olarak niteledikleri yabancı askeri üsleri geçen yıl da protesto etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım