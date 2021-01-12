Nijer'de muhalefet seçimlerin bazı bölgelerde yeniden düzenlenmesini istiyor
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Nijer'de muhalefet seçimlerin bazı bölgelerde yeniden düzenlenmesini istiyor

12.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:24
Nijer'de muhalefet seçimlerin bazı bölgelerde yeniden düzenlenmesini istiyor

Nijer'de 2020-2021 Değişim İçin Koalisyonu (CAP 20-21) çatısı altında toplanan muhalefet, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Nijer'de 2020-2021 Değişim İçin Koalisyonu (CAP 20-21) çatısı altında toplanan muhalefet, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerinin yeniden düzenlenmesini istedi.

CAP 20-21'den yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yapılan cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimleri kapsamında oyların sayılması sırasında bazı bölgelerde görevlilere ve seçmenlere silah çekildiği ve usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu'nun usulsüzlüklere göz yumduğu iddia edilen açıklamada, Tahua, Kuzey Maradi, Kuzey Zinder ve Diffa bölgelerindeki sonuçların iptal edilmesi ve buradaki seçimlerin güvenlik güçlerinin gözetiminde yeniden yapılması talep edildi.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış, iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı. 27 Aralık'ta da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti. Seçim komisyonunun resmi olmayan sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda eski İçişleri Bakanı Muhammed Bazum yüzde 39,33, en yakın rakibi eski Cumhurbaşkanı Mahaman Usman da yüzde 17 oy almıştı.

Bazum ve Usman'ın yarışacağı ikinci tur 20 Şubat'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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