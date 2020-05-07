Nijer'de kum fırtınası paniğe neden oldu

Nijer'de kum fırtınası paniğe neden olduTuba KARA, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Nijer'de korkutan dev kum fırtınası tüm şehri kapladı.

Nijer'de kum fırtınası paniğe neden oldu

Tuba KARA, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Nijer'de korkutan dev kum fırtınası tüm şehri kapladı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Batı Afrika ülkesi Nijer'in başkenti Niamey'i, tüm şehri turuncuya boyayan dev bir kum bulutu sardı. Hava trafiğinde anlık aksaklıklara neden olan turuncu kum fırtınası, bölgede yaşayan insanlar arasında paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere kullanıcılar kıyamet benzetmesinde bulundu. O anları kayda alan sosyal medya kullanıcıları 'Bu biraz havalı, biraz garip, biraz korkutucu. İnanılmaz' şeklinde yorumlarken başka bir kullanıcı da 'Bu aslında oldukça sıra dışı. Bazı insanlar bunun Allah'ın cezası olduğunu söylüyor' dedi.

ÖNCE KUM FIRTINASI SONRA DA SAĞANAK YAĞIŞ

Kum fırtınasının ardından Nijer'e yağan şiddetli yağmurların etkisiyle ise gökyüzü normale döndü. Harmattan mevsimi olarak bilinen kum fırtınaları her yıl, Ocak ve Nisan ayları arasında Batı Afrika yarımadasında yaşanıyor.

Kaynak: DHA