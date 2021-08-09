Nijer'de koleradan 12 kişi öldü
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Nijer'de koleradan 12 kişi öldü

Nijer'de koleradan 12 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'de koleraya yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'de koleraya yakalanan 12 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Idi Illiassou Mainassra, düzenlediği basın toplantısında, yağış döneminin başlamasıyla patlak veren kolera vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mainassra, güneybatıda yer alan Zinder bölgesinde tespit edilen 125 vakadan 9'unun hayatını kaybettiği, iç kesimlerde yer alan Maradi bölgesinde de kayda geçen 85 vakadan 3'ünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Nijer'in son günlerde şiddetli yağışların neden olduğu sellerle mücadele ettiğini hatırlatan Mainassra, vakaların da artmasının beklendiğini kaydetti.

Ülkede, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor. Ağustos itibarıyla sellerden 26 bin 532 kişinin etkilendiği ve 35 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen sene Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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