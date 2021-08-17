Nijer'de kolera vakaları yayılıyor

Nijer'de 3 bölgede görülen kolera, 3 bölgeye daha yayıldı.

Nijer'de 3 bölgede görülen kolera, 3 bölgeye daha yayıldı.

Sağlık Bakanı Idi Illiassou Mainassra tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Maradi, Zinder ve Dosso'da görülen kolera vakalarının Niamey, Tahoua ve Tillaberi bölgelerine de sıçradığı duyuruldu.

Açıklamada, koleranın çok bulaşıcı olduğuna dikkati çekilerek, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı.

Daha önce 12 olarak duyurulan koleradan ölenlerin sayısında ise güncelleme yapılmadı.

Ülkede kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.

Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen sene Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan