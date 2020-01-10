Nijer'de kanlı çatışma: En az 25 askerle 60'tan fazla saldırgan öldü

10.01.2020 07:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:21

Nijer'de ordu güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada en az 25 asker hayatını kaybetti. Olaylarda onlarca saldırganın da öldürüldüğü açıklandı. Bazı kaynaklar öldürülen militan sayısının 60'ın üzerinde olduğunu yazdı.



Nijer-Mali sınırına yakın Chinagodrar kentinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmazken, şüpheler geçen ay yaşanan benzer eylemin arkasındaki IŞİD bağlantılı radikal dinci grupların üzerinde yoğunlaştı. Euronews.com'da Görüntüle