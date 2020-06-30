Nijer'de hükümet değişikliği Nijer'de aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi hükümet değişikliği yapıldı.

Nijer'de aralık ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi hükümet değişikliği yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mahamadou Issofou, Başbakan Brigi Rafini'nin önerisiyle İçişleri, Çalışma, Enerji, Nüfus, Genç Girişimcilik ile Tarım ve Hayvancılıktan sorumlu devlet bakanlıklarında 6 bakanı değiştirdi.

Değişikliğin, 27 Aralık'ta ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidardaki Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisinin (PNDS) adayı İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum'un seçimlere hazırlanmasına imkan tanımak için yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 9 yıldır görevde olan Issofou'nun kilit adamlarından olan Bazoum'un adaylığı geçen yıl mart ayında belli olmuştu.

Seçimde ana muhalefet partisi Nijer Demokratik Hareketi (Moden) Hama Amadou'yu, Kalkınma Toplumu Ulusal Hareketi (MNSD) ise Seini Oumarou'yu aday gösterdi.

Ayrıca eski cumhurbaşkanlarından Mahamane Ousmane, eski Dışişleri Bakanı İbrahim Yacouba ve 2010'daki askeri darbenin lideri General Salou Djibou seçimde yarışacak isimler arasında yer alıyor.

Diğer yandan, Nijer'deki muhalefet partileri yaptıkları ortak açıklamada, seçimlerin şeffaf ve tarafsız şekilde yapılmasının sağlanması için Anayasa Mahkemesi üyelerinin istifa etmesini, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (CENI) feshedilmesini ve seçim yasasının değiştirilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesinin yurt dışında yaşayan Nijerlilerin biometrik seçim kayıtlarında yer almasını engelleyerek iktidarın isteklerini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, CENI üyelerinin çoğunun iktidardaki PNDS taraftarı olduğu savunuldu.

Cumhurbaşkanı Issoufou, üçüncü dönem görev yapmasına imkan tanıyacak bir anayasa değişikliği girişiminde bulunmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA