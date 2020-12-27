Nijer'de halk genel seçimler için sandık başında
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Nijer'de halk genel seçimler için sandık başında

27.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:30
Nijer'de halk genel seçimler için sandık başında

Afrika ülkesi Nijer'de halk genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Afrika ülkesi Nijer'de halk genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Nijer'de halk yeni devlet başkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Toplam 7,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 30 aday devlet başkanı olmak için yarışıyor.

Eski İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan 60 yaşındaki Mohamed Bazoum, eski Devlet Başkanı 70 yaşındaki Mahamane Ousmane ve 55 yaşındaki Salou Djibo öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

İki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Mahamadou Issoufou görev süresini tamamladığı için aday olamadı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, geçtiğimiz yıl Burkina Faso, Mali ve Nijer'de terör saldırıları ve etnik çatışmalar nedeniyle 4 bin kişi öldü. - NİAMEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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