Nijer'de görev yapan bazı Çadlı askerler tecavüzle suçlanıyor
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Nijer'de görev yapan bazı Çadlı askerler tecavüzle suçlanıyor

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Nijer'de görev yapan bazı Çadlı askerler tecavüzle suçlanıyor

Nijer'de G5 Sahel Gücü kapsamında görev yapan bazı Çadlı askerler tecavüzle suçlandı.

Nijer'de G5 Sahel Gücü kapsamında görev yapan bazı Çadlı askerler tecavüzle suçlandı.

Ülkedeki Nijer İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), yaptığı yazılı açıklamada, G5 Sahel Gücü bünyesinde görev yapan bazı Çadlı askerlerin Nijer'in Burkina Faso sınırına yakın Tera kentinde 11 yaşında bir kız çocuğu ve iki kadına tecavüz ettiğini duyurdu.

Doktor ve uzmanlardan oluşan bir heyetin konuyu araştırmak üzere bölgeye gittiğini ifade eden CNDH, heyetin mağdurlar, aileleri ve olaya şahit olan kişilerle tek tek görüştüğünü açıkladı.

CNDH, olayı kınayarak suçluların bir an önce yargılanmasını talep etti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadelesine destek için 2014'te oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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