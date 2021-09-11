Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü - Haberler
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Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 7 kişi öldü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Urgence Tillaberi isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, ülkenin batısındaki Tillaberi bölgesindeki Tcharba Koira köyünü hedef aldığı belirtildi.

Olayda 7 kişi yaşamını yitirirken, saldırganların köylülere ait büyük baş hayvanları da çaldığı kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Mali sınırında yer alan Tillaberi'de ise terör saldırıları nedeniyle 511 bin 332 kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalırken, 100 bin kişi de ülke içi yer değiştirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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