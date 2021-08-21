Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü
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Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 17 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi.

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 17 sivil yaşamını yitirdi.

"Urgence Tillaberi" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillaberi bölgesindeki Theim köyünün dün akşam kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Tillaberi bölgesinde bulunan Darey Dey köyü de 16 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından 48 saatlik ulusal yas ilan edilmiş, bölge milletvekilleri ise Tillaberi'deki güvenlik durumu konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu "3 ülke sınırı" olarak bilinen bölgede yer alan Tillaberi'de güvenlik sorunu nedeniyle 22 bin öğrenci okula devam edemiyor.

Tillaberi'de terör saldırıları nedeniyle 511 bin 332 kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalırken, 100 bin kişi de ülke içi yer değiştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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