Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti.

Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, 31 Temmuz'da Burkina Faso sınırına yakın Torodi mevkisinde pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Saldırıda 15 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, 6 askerin de kaybolduğu belirtildi.

Nijer ordusunun teröristleri yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi.

Torodi, Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde yer alıyor.

Sık sık terör saldırılarının hedefi olan Tillaberi'de son 1 haftada düzenlenen 2 saldırıda 33 sivil yaşamını yitirmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şevval Şahin Oğulcan Engin
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:56:29. #1.14#

title