Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 10 sivil öldü

Nijer'de, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece Boko Haram, Nijerya sınırı yakınlarındaki Gueskerou ilçesine saldırdı.

Saldırıda Fiego köyünde 6, Ngarwa-Lawandi köyünde 2 ve Ngarwa-Koura köyünde 2 kişi hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırılarına maruz kalan Nijer'de, Boko Haram'a ait unsurlara pek rastlanmıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.