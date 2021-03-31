Nijer'de darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi
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Nijer'de darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Nijer'de darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında duyulan silah seslerinin ardından hayat normale dönerken olayın başarısız darbe girişimi olduğu öne sürüldü.

Nijer'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında duyulan silah seslerinin ardından hayat normale dönerken olayın başarısız darbe girişimi olduğu öne sürüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, başkent Niamey'de cumhurbaşkanlığı sarayı civarında sabaha karşı duyulan ve yaklaşık yarım saat süren silah sesleri "başarısız darbe girişimi" olarak yorumlandı. Haberlerde, bazı askerlerin gözaltına alındığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar Niamey sokaklarının sakin olduğunu ve kontrolün sağlandığını belirtti.

Ülkede 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Mohamed Bazoum kazanmıştı.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı Mahame Ousmane ise sonuçlara itiraz ederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

Ousmane destekçilerinin bugün düzenleyeceği gösteri, hükümet kararıyla yasaklanmıştı.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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