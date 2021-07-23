Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
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Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü

Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünya'nın dört bir yanında Kurban Bayramı'nda tonlarca et dağıtımı yapan Kızılay, Nijer'de çocukların yüzünü güldürdü.

Dünya'nın dört bir yanında Kurban Bayramı'nda tonlarca et dağıtımı yapan Kızılay, Nijer'de çocukların yüzünü güldürdü. Türkiye'den getirilen tişört, pantolon ve terlikleri alan çocuklar, "Türkiye, Türkiye" şeklinde slogan attı.

Kurban Bayramı nedeniyle dünya genelinde 21 ülkede kurban kesimi yapan Kızılay, fakirliğin pençesindeki Nijer'de tonlarca et dağıtımı gerçekleştirdi. Et dağıtımının yanı sıra bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay ekibi, Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği Türk bayraklı tişörtleri, Sakarya ve Düzce'den gönderilen pantolon, terlik ve ayakkabıları Nijer'in Başkenti Niamey'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gassel Bori köyünde dağıttı.

"Çocuklara bayramlık hediye ettik"

Köye girişte "Türkiye" sloganları ile karşılanan heyet, halka tişört, terlik, ayakkabı ve pantolon dağıttı. Vatandaşların büyük sevgisi ile karşılaşan heyet adına açıklamalarda bulunan Erhan Çavuş, "Niamey'e bağlı Gassel Bori köyündeyiz. Buraya Kızılay ekibi olarak geldik. Çocuklara bayramlık hediyeler dağıttık. Tişörtler ve terlik dağıtımı yaptık. Köyde bulunan caminin onarılması için yardımda bulunduk. Ayrıca köyün su problemi var. Bu problemi ortadan kaldırmak için çalışma yapacağız ve buraya su kuyusu açacağız" ifadelerini kullandı.

50 bin ailenin yüzü güldü

Kızılay ekipleri Nijer'de başkent Niamey'in yanı sıra Dosso ve Tera şehirlerinde de hem kesim hem bayramlık dağıttı. 10 bin çocuğa tişört, terlik, pantolon ve ayakkabı dağıtılırken, kurban etleri ise 50 bin aileye ulaştırıldı. - NİAMEY

Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü
Nijer'de çocukların yüzü Türkiye ile güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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